Publicado 07/01/2021 21:33 | Atualizado 07/01/2021 22:04

“Se você pudesse escolher, quem entraria no BBB?” É com essa pergunta que Dennis DJ movimentou a internet na noite desta quinta-feira, ao postar, em suas redes sociais, uma paródia com apostas de nomes para a entrada no reality.

Isso porque, para a alegria do público, o artista já está ansioso para a estreia do programa e produzindo conteúdo, a pedido do público. Com frases bem humoradas, a postagem traz um vídeo com as especulações de participantes do camarote do BBB 21.

