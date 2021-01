Ana Hickmann e Alexandre Correa Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 09:04 | Atualizado 09/01/2021 09:04

A apresentadora da Record TV compartilhou com seus seguidores várias fotos ao lado do empresário e do filho do casal, Alexandre. "Meu Urso tá de volta!!! Voltou pra casa!!! Meu amor @alewin71".



Publicidade

Após passar mal, Alexandre voltou a ser internado em dezembro, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Passando por aqui para informar que eu fui internado, mas ja estou melhor! No dia 25 de dezembro eu passei mal e precisei ser hospitalizado", explicou ele na ocasião.