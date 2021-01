Mulher de Kaká mostra detalhes da festa de três meses da filha do casal Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 10:19

Rio - O tempo voa e Esther, filha do ex-jogador Kaká e da modelo Carol Dias, já completou três meses. Pelas redes sociais, a mamãe compartilhou detalhes da festinha de “mesversário” da pequena.



O tema escolhido foi girassol. De roupa amarela, a bebê ornou com a mesa que tinha arranjos e doces confeitados na mesma paleta de cores.



Na legenda, a modelo falou sobre a inspiração. “3 meses do nosso girassol. Fotos da mamãe do titio”, escreveu.