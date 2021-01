Por O Dia

Rio - Um dos destaques da última edição do ‘Big Brother Brasil’, Marcela Mc Gowan voltou a usar seus tradicionais looks no estilo “fada sensata”, que tanto fez sucesso no ano passado.No ensaio, a ginecologista aparece com maquiagens, unha, acessórios e roupa rosas. Na legenda, Marcela aproveitou para deixar uma mensagem positiva aos seguidores. “Já que sou, o jeito é ser”, escreveu.