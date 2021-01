Carol Nakamura Reprodução Instagram

Publicado 09/01/2021

Rio - De férias no Mato Grosso, a atriz Carol Nakamura postou mais uma foto em um cenário paradisíaco. Flutuando de maiô branco no ponto turístico do Aquário Encantado, a atriz mostrou boa forma aos seguidores.



Na legenda, a ex-bailarina do ‘Domingão do Faustão’ ainda aproveitou para filosofar. “A prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Bom dia!”, escreveu.