Talita Younan exibe seu barrigão de gravidez na praia

Rio - A atriz Talita Younan, de 28 anos, esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira. Talita está na reta final de sua primeira gravidez. A atriz está com nove meses de gestação e espera uma menina, que se chamará Isabel.

A bebê é fruto do casamento de Talita com o diretor João Gomez, de 40, filho de Regina Duarte. Antes de Talita, João foi casado com a atriz Regiane Alves, de 42, com quem tem dois filhos: João Gabriel e Antônio. Quem também esteve na Praia da Barra nesta manhã foi a atriz Gabriela Duarte, cunhada de Talita.

