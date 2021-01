Ppríncipe Harry e o príncipe William na varanda do Palácio de Buckingham em 10 de julho de 2018 para assistir a um sobrevôo militar para marcar o centenário da Royal Air Force (RAF) Tolga Akmen/ AFP

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 16:21 | Atualizado 11/01/2021 16:23

A renúncia de Harry e sua esposa, a atriz Meghan Markle, continua rendendo polêmicas. O autor Robert Lacey, que é especialista na família real, afirmou que o filho mais novo de Charles deixou a realeza para escapar das ordens de William.



Em entrevista à revista "People", Lacey explicou a situação. “Permanecer no sistema real é concordar com a subserviência aos mais antigos do que você”, disse, acrescentando que Harry teve a oportunidade de afirmar a própria identidade ao sair da realeza.