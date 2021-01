Elenco principal de Sex and the City Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 19:55

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis vão receber um cachê milionário para participar do revival de "Sex and the City". Segundo a revista "Variety", cada uma vai receber cerca de 1 milhão de dólares por episódio.



Além de atuarem, as atrizes serão produtoras da série. Segundo a publicação, devido ao tamanho do projeto, o valor do cachê não é uma surpresa. A produção deve começar em Nova York ainda em 2021, os novos episódios estarão disponíveis no serviço de streaming da HBO Max.