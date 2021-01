Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 16:26 | Atualizado 12/01/2021 16:30

Fãs de "Sex and the City" ficaram empolgados com o anúncio sobre o retorno da série, que fez sucesso entre 1998 e 2004. Mas, Kim Cattrall, que interpretou Samantha Jones, não fará parte do revival.



A atriz não deu uma declaração oficial sobre sua ausência, mas acabou curtindo o comentário de um fã da série que dizia: "Eu absolutamente amo 'Sex and the City' e, embora eu esteja triste por a Samantha não retornar, eu aplaudo [Cattrall] por fazer o que é melhor para você e acho que esse é um grande exemplo de se colocar em primeiro lugar. Muito bem, Kim Catrall".



Sarah Jessica Parker também falou sobre Kim com uma seguida no Instagram."A Samantha não faz parte desta história. Mas ela sempre será parte de nós. Não importa onde estejamos ou o que façamos", explicou.



A nova temporada de "Sex and the City", que se chamará "And Just Like That...", estará disponível na HBO Max e terá dez episódios.