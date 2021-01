Liza Lou e Kiaz Divulgação

Publicado 12/01/2021 16:52

Nesta quinta-feira (14), o promissor cantor Kiaz, se junta á talentosa cantora Liza Lou na faixa “Amor Por Segundo”. De um jeito leve e envolvente, a música remete á formas de demonstração de amor e carinho,evidenciando diversas maneiras de expressá-lo. Com uma pegada POP MPB, o som transmite as sensações de cuidado, amor e afeto, prometendo encantar o grande público.



Kiaz, já é artista carimbado em grandes hits nacionais, já conta com mais de 100 milhões de streaming nas plataformas digitais. Somente na faixa “Vê se não demora” em parceria conta a cantora Agnes Nunes, Kiaz acumula mais de 42 milhões de plays no Youtube, transitando pelos gêneros R&B e POP,já tendo feito parcerias com grandes artistas da cena urbana, como L7nnon, Agnes Nunes e Chris