Publicado 12/01/2021 19:05

Em programa que foi ao ar na CNN Brasil, Alexandre Garcia tentou explicar a fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que a vacinação contra a Covid-19 "vai começar no dia D e na hora H". Nesta segunda-feira (11), o ministro afirmou que a vacinação começará quatro dias após a Anvisa dar o aval para as vacinas, mas não definiu nenhuma data para iniciar a imunização.

Ah, agora que o Alexandre Garcia explicou fez sentido... pic.twitter.com/D6ZqaBdj55 — De Lucca (@delucca) January 12, 2021

O jornalista, no entanto, tentou dar sentido ao que Pazuello disse. "O que quer dizer 'dia D' e 'hora H'? Já vou explicar", começou Garcia. Que, em seguida, explicou: "Dia D é o dia, não é antes do dia, nem depois do dia. Antes do dia é uma antecipação que pode ser prejudicial, depois do dia é tardia, chega tarde".Garcia finaliza dizendo que a vacinação, portanto, "vai ser no dia". No Twitter, muitos comentaram o contorcionismo que o jornalista fez para tentar defender a fala do ministro. "Triste fim de carreira. Precisava dessa abordagem? E o pior: a ementa ficou pior do que o soneto", disse um. "Ah, agora sim! Antes eu tava confuso, agora eu não entendo mais nada", escreveu outro.