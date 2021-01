Solange Almeida Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 15:11 | Atualizado 13/01/2021 15:18

Solange Almeida foi às redes sociais desabafar sobre uma denúncia de aglomeração que recebeu. Segundo a cantora, uma equipe de fiscalização foi à residência dela pois haveria recebido relatos de que Solange estaria dando uma festa. A cantora desmentiu a história.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje, eu, mais seis músicos, o caseiro do meu sítio e um roadie, fomos surpreendidos com a fiscalização da cidade do Eusébio dizendo que tinha recebido uma denúncia em que eu estava com aglomeração nesse sitio, fazendo festa e que esse som incomodava. E eu os convidei a entrar. Afinal, eles estavam fazendo o papel deles. Ao entrar, só encontraram pessoas de bem. Trabalhando, buscando o pão de cada dia. Me pediram desculpa pela denúncia falsa que receberam".

A cantora ainda mandou um recado para a pessoa que fez a denúncia: "A minha pia está cheia de louça. A lavandeira cheia de roupa para lavar e passar. Se vocês estão sem tempo para cuidar da vida de vocês e estão cuidando conta da minha é só vir no meu condomínio que vocês vão ter o que fazer", finalizou