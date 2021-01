Por iG

Publicado 13/01/2021 17:24 | Atualizado 13/01/2021 20:08

Recentemente, em entrevista ao jornalista Luis Erlanger, Xuxa declarou ter sido feita de "fantoche" por Marlene Matos , sua ex-empresária. Em resposta à loira, ao falar sobre o rompimento da parceria, a executiva disse não ter rancor. "Ela foi honesta com ela e comigo", afirmou ela, entrevista à Quem.

Questionada sobre fazer as pezes com Xuxa, ela disse que não pensa na possibilidade. "Mas como dizem que todo encontro tem um propósito e que os desencontros fazem parte dos encontros, o tempo vai dizer se tudo isso tem sentido. Tudo passa".

fotogaleria

A empresária ainda falou sobre Sasha, que é sua afilhada. "Desejo que ela seja completamente feliz em tudo que quiser ser. A acompanho de longe, mas com muito carinho. Quero só o melhor para ela sempre. O dia em que ela precisar de qualquer coisa na vida, estarei aqui disponível, com o maior prazer".Por fim, Marlene Matos alegou não ter ressentimentos. "Não sou uma pessoa vaidosa. Quando me separei da Xuxa, não fiquei pensando quem ficou do meu lado ou não. Eu disse para as meninas (paquitas) fiquem do jeito que vocês quiserem, como se sentirem melhor. Não tem isso comigo".