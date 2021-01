Meghan e Harry Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 18:11

Rio - Uma fã encomendou um bolo em tamanho real de Meghan Markle e Harry para celebrar a saída do casal da família real, chamado de Megxit, que completa um ano. Em um vídeo no TikTok, a confeiteira mostrou o resultado do trabalho.



Lara Mason admitiu que não foi fácil esculpir o casal, mas o resultado surpreendeu os internautas. O bolo é uma imitação de Meghan e Harry durante o anúncio do noivado, em 2017. Após deixarem a realeza, o casal vive nos Estados Unidos com o filho Archie, de 1 ano e 8 meses.