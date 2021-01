Fernando e Maiara Reprodução do Instagram

Publicado 13/01/2021 18:52

Rio - Fernando, da dupla com Sorocaba, resolveu responder alguns seguidores no Instagram. Como esperado, muitos fãs questionaram sobre um possível casamento com Maiara, da dupla com Maraisa, além de falarem sobre traição.