Renato Aragão reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 19:08 | Atualizado 13/01/2021 19:09

Rio - Completando 86 anos nesta quarta-feira, Renato Aragão recebeu homenagens da filha, Lívian Aragão e do cantor Luan Santana nas redes sociais. A atriz Carolina Dieckmann também parabenizou o humorista.



"É dia de comemorar mais um ano de vida da pessoa que mais me inspira: meu professor, meu melhor amigo e meu maior exemplo de ser humano", escreveu Lívian. "Obrigada por me ouvir, me aconselhar e estar sempre presente. Que Deus continue te iluminando para que você possa continuar levando alegria para todo o Brasil. Você é luz, alegria e amor", completou.