Maria Rita usou as redes sociais para fazer um apelo aos seguidores. No Twitter, deu sua opinião sobre preenchimento facial.

"Papo reto: parem de congelar a cara com preenchimento. eu imploro. não é legal. nem bonito. nem charmoso. não é. juro jurinho", escreveu.

Uma seguidora perguntou qual foi o motivo da cantora ter pensado sobre o fato, e Maria Rita respondeu: "Tava vendo um vídeo no youtube da gringa sobre o impeachment do Trump. A apresentadora é mais nova do que eu, linda, acabou de ter neném… e la, com a cara que não mexe nem falando do Trump", explicou.