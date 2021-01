Lívia Andrade posa de biquíni, recebe críticas e discute com seguidores

Rio - Lívia Andrade está curtindo férias no México. A apresentadora postou no Instagram, nesta quarta-feira, várias fotos em que aparece na praia, de biquíni. As fotos, no entanto, não foram muito bem recebidas por algumas pessoas, que criticaram o corpo de Lívia.

"Já está ficando estranho esse corpo", disse um seguidor. "Estranho é um estranho bem estranho vir aqui palpitar sobre o meu corpo", rebateu a apresentadora. Uma seguidora, então, disse que Lívia tinha que aprender a aceitar opiniões.

"Flor de Liz, aprenda, quem decide se aceita ou não opinião de estranho sou eu. Você dá sua opinião, joga ao vento, a decisão de catar e levar pra vida, minha vida, é minha. E, se eu não soubesse lidar com o seu 'tipo', nem teria rede social, eu me divirto. Caso contrário, nem perderia meu tempo respondendo", escreveu Lívia.

Uma outra pessoa chegou a acusar Lívia de usar Photoshop e afirmou que seu bumbum estava "esquisito". "Ângulo, câmera de baixo pra cima pra pegar um pouquinho do céu. Nesse caso, estava mais preocupada com a paisagem, mas no meu Instagram tem mais umas 599 fotos de 'raba' pra você analisar", rebateu a musa.

