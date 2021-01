RBD Divulgação

Publicado 14/01/2021 11:58

São Paulo - Anahí garante que ficou praticamente um ano sem sair de casa, desde o início da pandemia do novo coronavírus, e que na única vez em que teve contato com o "mundo exterior" contraiu a covid-19. "Eu me contaminei no show de tributo ao RBD. Depois de não sair de casa por quase um ano, na única vez em que saí me contagiei. Uma pessoa muito próxima chegou contaminada e transmitiu a mim (e só a mim)", declarou.

A "live" do RBD foi no último dia 26, com transmissão pela internet. A artista também disse que o marido contraiu o coronavírus dela. "Eu fui completamente assintomática, mas infelizmente contaminei meu marido. Ele se sentiu muito mal e tivemos dias e noites de muita angústia e medo", afirmou. A cantora é casada com o senador Manuel Velasco Coelho, que teve um caso mais grave de covid-19, mas já está recuperado.

Anahí pediu para que os fãs se cuidassem diante da pandemia do novo vírus. "Foram feitos muitos testes e protocolos e a que mais insistiu que as coisas fossem assim fui eu. Enfrentamos um vírus terrível e desconhecido".