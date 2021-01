Nicole Kidman em 'The Undoing' Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:22

Rio - A atriz Nicole Kidman, de 53 anos, revelou que seu papel na minissérie "The Undoing" afetou seu sistema imunológico. Em entrevista ao podcast "WTF with Marc Maron", ela disse que ficou abalada com a história da personagem que deu vida, sentindo dificuldades até para dormir.



Na produção, ela interpreta a Grace Fraser, uma psicóloga que observa o marido se tornar suspeito de um crime. "De repente, estava nesse lugar de... Havia uma espécie de inquietação na minha personalidade, em que eu estava inquieta e havia pressão sobre quem eu era", afirmou, segundo o jornal "Daily Mail".



A atriz continuou: "Fiquei parada por uma semana, porque o sistema imunológico não sabe a diferença entre atuar e viver algo de verdade". A estrela revelou que se sentia mal, com dificuldades para dormir após as gravações. "É perturbador para mim", admitiu.