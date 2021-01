Armie Hammer Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 14:42 | Atualizado 14/01/2021 14:51

Rio - O ator Armie Hammer, acusado de canibalismo em vazamento de mensagens, deixou o elenco de "Shotgun Wedding", longa que protagonizou ao lado de Jennifer Lopez. De acordo com a revista "Variety", partiu de Armie a decisão de deixar a produção.



"Dado o início imediato das filmagens de Shotgun Wedding, Armie solicitou ser afastado do filme, e nós o apoiamos nessa decisão", afirmou um representante da produção.



Hammer, que se manifestou através de um comunicado, disse que não pode deixar os filhos para gravar na República Dominicana. "Não vou responder essas acusações de merda, mas em razão dos furiosos ataques online contra mim, não posso deixar meus filhos por quatro meses para ir gravar um filme na República Dominicana. A Lionsgate está me apoiando nessa, e sou grato à eles por isso", disse.



O ator continua escalado para "Me Chame pelo Seu Nome", do diretor Luca Guadagnino. Ainda de acordo com a revista, ele será substituído por outro ator em "Shotgun Wedding".