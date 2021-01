Mayra Cardi Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 14/01/2021 16:01 | Atualizado 14/01/2021 16:27

Mayra Cardi, que está com Covid-19, aproveitou a madrugada de quarta-feira (14), para falar sobre alguns assuntos com seus seguidores no Instagram.



Na praia, a ex-BBB primeiro explicou o motivo de ter mudado de residência, principalmente, enquanto está doente. Após isso, ela falou sobre a polêmica envolvendo Nego do Borel, que foi acusado de uma série de abusos pela ex-noiva, Duda Reis.

"Gente, eu quero falar sobre duas coisas muito sérias. Muito, muito importantes, e que não cabe interpretação, por isso que eu quero deixar bem claro. Vou começar pela mais leve e depois pela, na minha opinião, mais séria", iniciou Mayra.



"A mais leve é sobre eu estar na Ilhabela. Óbvio que eu estou dentro de casa, e que eu não sairei. Primeiro, que eu não posso levantar ainda da cama, não posso ficar saltitante, e ainda que eu pudesse, que eu estivesse liberada para transitar entre as pessoas, eu não faria. Obviamente que eu não vou sair de casa, porque eu não posso, não posso nem por mim nem pelas outras pessoas", continuou.



A explicação veio após a ex-BBB publicar um foto de biquíni com o mar ao fundo. A partir disso, seguidores entenderam que, mesmo com covid-19, ela estaria indo à praia - o que foi negado.

"Eu não estou saindo, vim pra casa aqui de Ilhabela onde ficarei até o final da minha recuperação mas, ainda que eu pudesse sair, eu não sairia porque eu não saio na rua, eu não saio de casa pra nada então aqui não seria diferente. A única diferença é que em vez de estar na casa de São Paulo sem ninguém, eu estou aqui na casa de Ilhabela também sem ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho bastante é noção do outro e eu jamais faria isso com ninguém, nem comigo mesma que estou em recuperação", afirmou ela.



Nego do Borel já foi um dos clientes de Mayra, em um serviço de emagrecimento. Cobrada a comentar o caso, ela pediu desculpas pela demora e disse que sabia dos abusos sofridos por Duda há meses.



"Agora uma coisa muito importante que eu queria deixar claro, pra que não haja dúvidas em hipótese alguma é: óbvio que eu sou uma mulher que condena, com todos os pingos nos i's qualquer tipo de abusador, seja ele qual for, quem for e como for, nunca vai ser diferente", disse.



"Eu já vim aqui, já vim chorar, brigar pela Pétala, por outras mulheres e não seria diferente com a Duda. E eu já vi gente perguntando porque eu não estou me prontificando sobre o assunto, diretamente: o assunto dela é muito mais complexo, o relacionamento abusivo dela o buraco é muito mais embaixo, e óbvio que eu estou do lado dela, não necessariamente estou falando sobre isso aqui, mas eu estou do lado dela desde o ano passado, quando a gente se falou pela primeira vez", contou Mayra.



A ex-BBB ainda revelou que tem conhecimento de vários relacionamentos abusivos no universo das famosas. "Eu sei de vários outros relacionamentos abusivos. Sabia da Pétala antes mesmo dela contar, da Duda antes mesmo dela contar, e de várias outras mulheres da mídia que também me procuraram e me contaram, e nem por isso eu posso falar, não é do meu direito falar. A Duda, diferente da Pétala, ela tem voz e ainda bem, porque temos que ter mesmo, e esse é o motivo que eu não vim aqui falar escrachadamente sobre a Duda, porque o holofote não pode estar em mim agora, tem que estar nela, e ela tem voz e está sendo ouvida", concluiu.