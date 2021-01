Chris Flores critica apoiadores de Nego do Borel Reprodução/SBT

Por iG

Publicado 14/01/2021 18:36 | Atualizado 15/01/2021 09:10

No programa 'Triturando', do SBT, desta quinta-feira (14), Chris Flores repercutiu as acusações que Duda Reis fez sobre Nego do Borel, de quem é ex-namorada. A apresentadora, então, triturou o funkeiro, dizendo que quem tenta defender o cantor é igual ou pior do que ele.

fotogaleria

Publicidade

"Você que segue, você alimenta um cidadão desses. Preste atenção! Se você está aplaudindo esse tipo de atitude, você é igual ou pior!", afirmou Flores. Ana Paula Renault, Gabriel Cartolano e Flor Fernandez, comentaristas do programa, também falaram sobre os desdobramentos do caso.



"Parece que não foi só grito, teve agressão física, e parece que não foi só agressão física, teve ameaça à integridade física dela e da família. Duda, que sirva de alerta, os seus pais sempre tentaram abrir o teu olho, mas a gente ficava sem saber o que era verdade ou não. A gente tem é que triturar o Nego do Borel, e a polícia tem que investigar esse caso", disse Ana Paula.



Já Cartolano lembrou de 'Bom Dia, Verônica', da Netflix. "A gente entra na história policial porque tem ameaça de morte, tem quase um cárcere aí, pelo jeito que ela falou”, explicou.



Flor também triturou Nego e disse que já foi uma mulher apaixonada dando as costas para pessoas ao seu redor, que nem Duda. "A gente fica apaixonado e fica burro!", afirmou. "Vou triturar o Nego do Borel. Você quer novinha porque você manipula", completou.