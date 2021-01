Maju Coutinho Reprodução

Por iG

Publicado 14/01/2021 18:53 | Atualizado 14/01/2021 18:55

Durante uma chamada do 'Jornal Hoje' desta quinta-feira (14), Maju Coutinho acabou se referindo ao seu colega, Fábio Turci, como "Trump". A confusão aconteceu durante uma entrada que a jornalista fez no 'SP1', jornal local exibido em São Paulo.



Maju afirmou que o telejornal vespertido da Globo iria repercutir o pedido de impeachment do presidente Donald Trump, que está prestes a terminar seu mandato nos Estados Unidos. Ao chamar Turci de volta, no entanto, Coutinho acabou chamando-o de "Trump".



"E falamos também sobre o impeachment do presidente Trump, que agora vai para o senado, Trump… Ou, Trump, olha, Turci, é porque é tudo com ‘T'”, explicou, em tom de bom-humor. "Mas você é o Turci, né, muito melhor!", disse ela. Fábio ainda soltou um "graças a Deus".



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">A <a href="https://twitter.com/majucoutinho?ref_src=twsrc%5Etfw">@majucoutinho</a> chamou o Turci de Trump hahahahaha <a href="https://twitter.com/hashtag/SP1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SP1</a> <a href="https://t.co/gEyaarAaj8">pic.twitter.com/gEyaarAaj8</a></p>— Paulo Pacheco (@ppacheco1) <a href="https://twitter.com/ppacheco1/status/1349745064105431043?ref_src=twsrc%5Etfw">January 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>