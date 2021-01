Martnália e Johnny Hooker Divulgação/Nil Caniné

Rio - Um clássico dos anos 80 ganhou uma versão tropical e envolvente de Mart'nália. "Veneno" é o primeiro single que a cantora e compositora, cria da Vila Isabel, disponibiliza do seu novo álbum, "Sou assim até mudar", produzido por Zé Ricardo. A faixa ganhou participação de Johnny Hooker e o resultado chega às plataformas digitais nesta sexta-feira através da Biscoito Fino.

"Pensei nessa música com a intenção de ter a obra de Nelson Motta em minha discografia. Admiro demais o trabalho dele e essa canção gravada por Marina Lima é um achado", conta Mart'nália. O álbum traz ainda outras duas versões de Nelsinho: "Bom demais/ Feel like maiking love" e "Tocando a vida/Rock Bottom", em parceria com Zé Ricardo e a própria Mart'nália.

Ela afirma que adora o jeito que Johnny Hooker canta. "Pensei que daria muito certo e cairia como uma luva dividir com ele esta canção. Acho que acertei", comemora. "Nelsinho ficou muito feliz com o resultado e me disse que foi um presentão. A alegria dele que foi um grande presente pra mim", resume.

"Sou assim até mudar" tem previsão de lançamento para 26 de fevereiro com 10 faixas entre canções inéditas e regravações, incluindo "Suburbano Blues", de Moacyr Luz e Raimundo Fagner e "Sonho De Um Sonho" de Martinho da Vila, Rodolpho da Vila e Tião Graúna.