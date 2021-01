Simone Divulgação/ @karinebasilio

Publicado 17/01/2021 08:00 | Atualizado 17/01/2021 08:27

Fazer sucesso profissional, rodar o Brasil em turnês que lotam casas de shows e ainda dar atenção à família não são tarefas fáceis. Como se todas essas atividades fossem poucas, Simone, da dupla com Simaria, ainda idealizou ter um canal no YouTube. O resultado: em apenas sete meses de canal, a coleguinha já alcançou a marca de 110 milhões de views. Isso tudo em meio a uma pandemia, gravidez e lançamentos ao lado da irmã.



No canal, Simone produz diferentes conteúdos, desde mostrar curiosidades da vida pessoal, a percorrer sua mansão no Estados Unidos, até contar como está sendo uma viagem em família. Sempre com seu jeito espontâneo e sincerão de ser, a cantora vai acumulando seguidores, que ela chama de Miglos. Mas, mesmo com tantos anos de carreira e sucesso em outras redes sociais (só no Instgram, ela acumula quase 30 milhões de seguidores), a coleguinha não esperava o resultado do canal do YouTube em tão pouco tempo.



“Não esperava um número tão expressivo em pouco tempo, mas queria muito fizesse sucesso, que as pessoas gostassem. Estou extremamente feliz com os resultados e interação com o público. É muito bom ver todo esse alcance do canal, saber que os fãs estão realmente curtindo e sempre esperando pelo próximo vídeo”, explica.



Para ela, o sucesso é resultado direto da identificação do público. “Acredito que muitas pessoas se identificam comigo, pelo meu bom humor, por eu dividir meu dia a dia e eles enxergarem que eu sou ‘gente como a gente’”, reflete a cantora, que tem como inspiração um “miglo” pessoal. “Consumo vários conteúdos do Youtube. Um canal que eu gosto e me divirto muito é o do meu miglo Whindersson”.



Zaya está chegando

Nessa semana, Simone revelou para quando está prevista a chegada de Zaya: fevereiro. A cantora, que usa as redes sociais como uma maneira de se aproximar dos fãs, escolheu os Estados Unidos o país onde dará à luz à menina. Ao lado do marido Kaká Diniz, a cantora já é mãe de Henry, de 6 anos. Segundo ela, Zaya foi um pedido do filho.



“Henry sempre me pediu muito uma irmãzinha. Ele cresceu com os filhos da Simaria, então sentia falta de um irmão. Então ele está super feliz e estamos sempre conversando e explicando cada etapa da gestação da Zaya. Inclusive, compartilhei com meus seguidores um video do Henry contando para a irmãzinha o primeiro dia de aula dela. Incentivamos muito essa participação e interação dele com ela”.



Desafios

Passar por todos os processos de uma gestação não é trabalho fácil para nenhuma mulher. E, para a cantora não foi diferente. Mesmo já tendo certa prática no assunto, Simone vem compartilhando nas redes sociais cada fase desse momento. Recentemente, a irmã de Simaria falou sobre a dificuldade de se achar bonita e que estava muito inchada. Mas, apesar de tudo, a segunda vez está sendo mais tranquila para a cantora.



“A minha segunda gestação está sendo bem mais tranquila, ainda mais que fomos obrigados a ficar em casa, por conta da pandemia, tive mais tempo de me cuidar e descansar. O maior desafio pra mim é sempre a balança e alimentação”, conta.



Mesmo achando a segunda gravidez um pouco mais fácil, a coleguinha não esconde a ansiedade em ter a primeira menina. “Vou enfeitar muito ela (risos). Já tenho muitos lacinhos, vestidinhos…”.



Sucesso em família



E se o sucesso é garantido no canal, na música não poderia ser diferente. No mais recente lançamento de Simone e Simaria, o clipe “Foi Pá Pum”, ultrapassou a marca de 60 milhões de views em apenas um mês. A música faz parte do EP “Debaixo do Meu Telhado, que, das quatro faixas já lançadas, o projeto passa de 80 milhões de visualizações e 15 milhões de reproduções no Spotify. As irmãs ainda prometem a parte 2 do EP e uma turnê assim que for possível lotar as casas de show pelo Brasil. E você se imagina cuidando de dois filhos, fazendo tour e ainda alimentando um canal no YouTube? “Uma coisa de cada vez (risos). Vai dar certo, com fé em Deus. Graças a Deus tenho uma rede de apoio incrível, vamos organizar bem certinho a logística de tudo”, explica a cantora.