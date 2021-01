Val Marchiori é dona da marca Divulgação

Publicado 15/01/2021 15:21 | Atualizado 15/01/2021 17:57

Val Marchiori foi condenada em primeira instância a pagar R$ 10 mil por danos morais a Wagner Domingues Costa, também conhecido como Mr. Catra. O funkeiro morreu em 2018.

De acordo com o site "Notícias da TV", o juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível do Rio de Janeiro, classificou o "Superpop" como um "programa televisivo de fofoca e baixo nível", mas isentou a RedeTV! de qualquer medida punitiva.



O funkeiro, que morreu em decorrência de um câncer no estômago, entrou com a ação em meados de 2015, após ter sido chamado de "babaca", "safado" e "mau-caráter" pela socialite no programa de Luciana Gimenez.