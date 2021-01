Zilu Camargo Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2021 15:53 | Atualizado 15/01/2021 17:51

Zilu Camargo decidiu brincar de "verdade ou mentira" no Instagram e responder algumas afirmações enviadas pelos seguidores. A mãe de Wanessa falou tudo, inclusive sobre questões do ex, Zezé Di Camargo.

Nos Stories, Zilu negou impedir o ex-marido de sair de casa quando não estava em turnê. Além disso, ela também falou que quem pediu o divórcio foi ela.

"Mentira! Eu que pedi o divórcio e eu que saí de casa. Nunca impedi ninguém de nada. As pessoas são livres para fazerem suas escolhas. E eu fiz a minha também. Agora chega dessas perguntas chatas do passado".

Outro seguidor perguntou se Zilu tem um bom relacionamento com o ex-cunhado, Luciano. "Não sei de onde vocês tiram certas coisas. Eu converso normalmente com o Luciano e com a Flavia. Não tenho nenhum tipo de problema com pessoas que conviveram comigo no passado. As coisas seguem novos caminhos, mas o respeito e o carinho sempre prevalecerão no meu coração", respondeu a socialite.