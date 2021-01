Belo Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 16:19 | Atualizado 15/01/2021 17:27

Um vídeo de Belo cantando com o oftalmologista no meio de uma consulta viralizou nas redes sociais nessa semana. Nas imagens, o doutor toca um cavaquinho, enquanto o cantor acompanha na voz e nas palmas.

''Momento histórico no consultório. Que honra atender esse ídolo de muito tempo. Tocar com essa voz cantando então... Quem me conhece imagina a minha feclidade. Obrigado pela confiança e pelo momento memorável!", escreveu o médico João Paulo Lomelino.