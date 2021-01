Juliana Paes almoça com amigos em shopping do Rio

Rio - Juliana Paes aproveitou esta sexta-feira para passear. A atriz esteve em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde almoçou com amigos. Juliana circulou pelo centro comercial toda estilosa, toda de branco. A atriz foi abordada por alguns fãs e, simpática, posou para fotos com eles.

