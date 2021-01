MC Carol DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 18:50 | Atualizado 15/01/2021 18:51

Nesta sexta-feira, MC Carol anunciou o lançamento de "Levanta Mina", nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, a cantora compartilhou o que a motivou a escrever a canção.

"Eu fiz #LevantaMina pra mim e não apenas para inspirar outras mulheres. É uma música pra me ajudar nos dias difíceis porque, por mais que eu me ame, não há autoestima que aguente você não encontrar uma base no seu tom de pele, uma roupa do seu tamanho numa loja, não se ver na TV e revistas, entre outras coisas no dia a dia que te excluem direta ou indiretamente".

A cantora ainda confessou que espera que a música ajude outras pessoas com a mesma questão. "Espero que essa música ajude outras mulheres e pessoas em geral a enxergarem que quem precisa mudar é a sociedade e não precisamos alterar nossos corpos para sermos aceitas!", finalizou.