Publicado 15/01/2021 19:34 | Atualizado 15/01/2021 19:34

No 'Edição das 18 Horas', da GloboNews, desta sexta-feira, Natuza Nery acabou chorando ao vivo diante do descaso dos governantes com a situação do país, sobretudo com Manaus, que está precisando de oxigênio para tratar os pacientes da Covid-19.

A jornalista começou relatando uma fala do presidente Jair Bolsonaro, mas não conseguiu terminar a frase sem que o choro viesse à tona.



"Aliás, desculpa, Aline. Eu estou tão destruída mesmo... Que não dei boa noite! Deixa eu respirar...". Aline Midlej a consolou, dizendo que, no táxi, enquanto estava vindo trabalhar, ela conversou com um colega por telefone. "Ele tava tão doído, tão dolorido, que não conseguiu chorar e aí, quando entrou no ar hoje aqui com a gente, não suportou, que nem você", contou a âncora do telejornal.