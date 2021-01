Mariana Goldfarb Reprodução

Por iG

Publicado 15/01/2021 21:09 | Atualizado 15/01/2021 21:16

A modelo e estudante de Nutrição Mariana Goldfarb, que é casada com o galã Cauã Reymond, usou seu Instagram, nesta sexta-feira, para relembrar um clique de biquíni quando ainda sofria com a anorexia.

"Isso não é bonito. Eu estava doente", escreveu ela ao postar uma memória em que está de biquíni, com o corpo super magro.



Recentemente, a modelo revelou uma curiosidade do casamento com Cauã. Mariana confessou que assiste e dá a opinião sobre as cenas quentes feitas pelo marido em novelas e filmes.

"Assisto a tudo, ainda dou opinião e mando prints", confessou a apresentadora. Mariana e Cauã estão casados desde 2019.