Swellen Sauer e Nego do Borel Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 11:34 | Atualizado 16/01/2021 12:19

Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, relatou, nas redes sociais, que sofreu agressões do cantor, além de ter passado por situações constrangedoras.

fotogaleria

Publicidade

"Passei por situações constrangedoras! Uma vez ele deu um soco na minha costela dentro de uma boate na Barra da Tijuca, onde eu tinha ido para uma gravação do clipe do Mc Tikão, que eu também assessorava", escreveu em um texto já apagado das redes sociais.

Publicidade

Swellen Sauer Reprodução

Além de assessorar o cantor, Swellen escreveu o livro "Nasci Pra Ser Traída". Nele, em algumas páginas, ela fala sobre o relacionamento com o cantor.

Publicidade

"Ele chegava em um show e as pessoas me ligavam ou mandavam mensagem falando: 'Swellen, ele chegou de mãos dadas com uma loira'. Aí eu ligava, gritava, brigava e ele. E ele, com aquela calma, falava: 'Swellen, vai dormir'", disse ela em uma entrevista ao site Ego na época.