Publicado 16/01/2021 13:56

A Portela vai realizar a segunda eliminatória do seu concurso de samba-enredo, neste domingo, a partir das 18h, com uma nova apresentação restrita aos membros da diretoria e aos compositores. O encontro vai ser transmitido, ao vivo, pelos canais PortelaTV e Fitamarela, no YouTube, sob o comando da rainha de bateria Bianca Monteiro e da segunda porta-bandeira da agremiação, Camylinha Nascimento.



A live será realizada respeitando todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pelas autoridades de saúde. A escola vai disponibilizar medidor de temperatura, dispensers de álcool em gel e tapetes higienizadores. O uso de máscaras é obrigatório.



Vale ressaltar que apenas os artistas envolvidos no concurso, compositores, diretoria e ritmistas escalados terão acesso à quadra. Não haverá presença de segmentos nem de público.



O enredo da Portela retrata a simbologia e a história dos baobás. O título é "Igi Osè Baobá".