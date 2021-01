Zizi Possi Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 15:50

Zizi Possi quebrou a internet ao mostrar um modelito pra lá de inusitado que criado para viajar de avião. Toda equipada, com direito a macacão, luvas, óculos e até máscara, a cantora divertiu internautas que perguntaram se a artista, mãe de Luiza Possi, estava de passagem comprada para a lua.

Tudo aconteceu neste sábado, depois que Zizi compartilhou em suas redes sociais fotos em um aeroporto. A cantora declarou que estava indo para Bahia e, como medida de segurança, criou um look para viajar de avião. "Modelito: voando para a Bahia! Como já disse anteriormente, dentro da aeronave cuidado e distanciamento ZERO, daí que produzi o modelito 'Nem vem que não tem'! Gostaram?", escreveu ela, na legenda da foto no Instagram.



Publicidade

Ela estava acompanhada do irmão, José Possi Neto, que também entrou na onda e aderiu ao look inusitado. Juntos, os dois posaram para a câmera mostrando o dedo do meio, como se estivessem fazendo o sinal para o coronavírus: “Irmãos bancando GPS para o vírus!!!”, escreveu a cantora na legenda da foto.