Demi Lovato reprodução - internet

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 19:40

Diversos artistas brasileiros se posicionaram e esquematizaram mutirões de doações para Manaus, onde as capsulas de oxigênio que atendiam os pacientes com Covid-19 acabaram. As cenas desesperadoras de profissionais da saúde pedindo socorro ao lidarem com a falta do recurso movimentaram as redes sociais e chegaram aos artistas internacionais. Demi Lovato foi uma delas.

A cantora norte-americana usou as suas redes sociais para alertar o mundo sobre o problema enfrentado pela cidade brasileira e pediu para que seus fãs ajudassem. Em seu Instagram Stories, a cantora compartilhou uma captura de dela de um tweet da jornalista Cristina Tardáguila que dizia:



“Bom Dia. Manaus (no Brasil) acordou esperando o oxigênio. Estão em andamento 2 ações: 1- Transporte de tanques de oxigênio de outros estados para o Amazonas. 2- Criação de uma rede de pessoas no terreno para coletar e reabastecer tanques vazios. Se você puder ajudar, entre em contato conosco”



A cantora escreveu: “Brasil eu olho por você e te escuto” e colocou um link direcionando para os tweets originais da jornalista brasileira, escritos em inglês.