Por O Dia

Publicado 16/01/2021 21:05

Boa notícia! O cantor Lucas Lucco usou as redes sociais, neste sábado, para anunciar que seu pai, Paulo Roberto de Oliveira, recebeu alta do hospital em que estava internado com Covid-19. "Meu pai melhorou e já está em casa depois de quase 18 dias internado. Agora é só agradecimento a Deus!", afirmou o cantor em sua conta no Twitter.



Além do Paulo Roberto, os avós do sertanejo também está internado em decorrência de complicações da mesma doença. No microblog, Lucco comemorou o progresso no estado de saúde do parente: "Meu avô e minha avó estão melhorando a cada dia! Tenho certeza que logo vou poder abraçar eles", escreveu. Saúde para a família do cantor!