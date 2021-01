Mayra Cardi e Arthur Reprodução

Publicado 17/01/2021 08:23 | Atualizado 17/01/2021 08:25

Mayra Cardi está em Ilha Bela se recuperando do coronavírus. Para ajudá-la, a coach conta com o ex-marido, Arthur Aguiar, que está no mesmo local cuidando da mãe da filha deles. Ao ser questionada por Leo Dias se os dois teriam voltado, Mayra respondeu que não está podendo beijar ninguém, por isso seria impossível voltar ao relacionamento com Arthur.

“Para voltar, eu teria que no mínimo poder beijar e obviamente transar, né? No momento não posso nem sonhar em beijar na boca para não passar coronavírus para ninguém. E transar, então, nem em sonhos”, respondeu.



Recentemente, Mayra disse que perdoou o ex, a quem acusou de diversas traições e relacionamento tóxico.

