Marcelo D2 reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 14:21

Rica Perrone foi ao Twitter repercutir a notícia de que Marcelo D2 teria ido a um churrasco com amigos alguns dias após ter sido diagnosticado com coronavírus.

Na rede social, o jornalista criticou a atitude do música com ironia: "Pra ser um hipócrita de m* só falta fumar maconha e cantar mal", escreveu, com um print da chamada da notícia.

Pra ser um hipocrita de merda so falta fumar maconha e cantar mal. pic.twitter.com/8uTnHbkbTx — Rica Perrone (@RicaPerrone) January 16, 2021

D2 se irritou e comentou o tweet. "Espalhando mentira né o babaca! Seu filho da p*, eu tive covid em novembro e o que fui fazer na casa do meu amigo foi um ensaio pra uma Live com 5 pessoas de uma banda... filho da p* te como na porrada se te encontrar bolsominion do c*", escreveu.

Espalhando mentira né o babaca! Seu filho da puta, eu tive covid em novembro e o que fui fazer na casa do meu amigo foi um ensaio pra uma Live com 5 pessoas de uma banda... filho da puta de como na porrada se te encontrar bolsominio do caralho — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 17, 2021

A discussão não parou por aí e Rica Perrone respondeu: "Eu???? Quem noticiou foi o Terra. Eu só repercuti. Vc me come na porrada? Ahahahahahahaahaha Irmão, não vou nem responder porque como você tem muito amigo traficante, afinal os sustenta, capaz de você mandar me matar né?", tuitou o jornalista.

Eu???? Quem noticiou foi o Terra. Eu so repercuti. Vc me come na porrada? Ahahahahahahaahaha

Irmão, não vou nem responder porque como você tem muito amigo traficante, afinal os sustenta, capaz de você mandar me matar né? #medinho — Rica Perrone (@RicaPerrone) January 17, 2021

Na última quarta-feira, 13, Marcelo D2 foi a um churrasco na casa do sambista Leandro Sapucahy, na Barra, que reuniu também os integrantes da banda de pagode Vou Pro Sereno. O encontro foi apenas quatro dias depois de o cantor anunciar no Twitter que ele e a esposa, Luiza Machado, haviam testado positivo para a Covid-19.

Rapaziada acostumada com nosso ALMOÇO DOS CRIA aos sábados hoje na teremos, infelizmente Luiza e eu pegamos COVID



Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12 dia está bem mas resolvemos ficar isolados mais uns dias



Semana q vem estamos de volta!



Bom dia — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 9, 2021

Na quarta-feira, 13, várias fotos foram publicadas nas redes sociais, nas quais Marcelo aparece junto dos amigos, todos sem máscara, no churrasco na casa de Sapucahy. O cantor também apareceu em alguns stories cuidando da churrasqueira.

