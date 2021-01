Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho e André Marques Globo/João Miguel Júnior

Por iG

Publicado 17/01/2021 15:15 | Atualizado 17/01/2021 15:23

Estreou, neste dominog (17), o "The Voice +" , edição do talent show apenas com pessoas com mais de 60 anos.







Com senhores e senhoras talentosos logo no primeiro episódio, o programa acabou encantando os internautas por diversos motivos. Confira reações do Twitter.



Até que enfim a terceira idade mostrando seu valor valeu #TheVoiceMais — Bebel Silva (@Bernade87152020) January 17, 2021

Na bancada do júri estão artitas consagrados, como Claudia Leitte, Ludmilla, Mumuzinho e Daniel.

Emocionada com o #thevoicemais, lembrando do meu avô que faleceu a dois anos e do quanto ele gostava de cantar. — Chanandler Bong (@_maspoxabel) January 17, 2021

Chocada, que as velhinhas canta inglês melhor que eu (na realidade nem cantar inglês eu sei) #TheVoiceMais pic.twitter.com/UZfrXbR8lB — Malu (@santosluiza21) January 17, 2021