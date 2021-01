Turma da Mônica Divulgação

Por Aventuras maternas

Publicado 18/01/2021 09:21

Recreação com teatro nas férias



A novidade da semana é o Evento Férias no Teatro Multiplan, que acontecerá até 31 de janeiro. O Teatro Multiplan recebe o “Férias no Teatro”, um projeto que une recreação, música, diversão e teatro no foyer e no Palco do Teatro Multiplan, com atividades de recreação e um premiado espetáculo teatral para toda família. No foyer do teatro, a partir das 15h, os pequenos poderão participar de uma recreação bem divertida com monitores e muitas brincadeiras. Às 17h, no palco, as famílias poderão se divertir com o espetáculo “Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças”, do projeto Grandes Músicos para Pequenos. O espetáculo conta com passagens da infância de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, no interior do Nordeste, com destaque para a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho se apaixona por Nazarena, filha de um coronel que não permite o namoro deles. O resultado é uma fábula de amor inocente, voltada para toda a família, embalada por grandes sucessos do músico, como “Asa Branca”, “Que Nem Jiló”, “Baião”, “O Xote das Meninas”, “Olha Pro Céu”, entre outros. Com ingressos a partir de R$29,40, a atração chega com desconto pelo Clubinho de Ofertas. Para saber mais, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/ferias-no-teatro-multiplan-luiz-e-nazinha-1544 . Em tempo: o instagram do Clubinho ainda não foi recuperado. Portanto, até o problema ser resolvido, é possível saber mais sobre as atrações em @clubinhodeofertas_rj .



De conversa com a Turma da Mônica



Fãs da Turma da Mônica têm agora a oportunidade de “brincar” de redator e criar diálogos com os personagens da turminha mais famosa do Brasil. Essa é a proposta do livro-caixinha® Inventando Diálogos, que acaba de ser lançado pela Matrix Editora (R$ 35). Este é o terceiro livro-caixinha® da Turma da Mônica, idealizados por Paulo Tadeu, diretor da Matrix Editora em parceria Maurício de Souza. O primeiro, Caixinha de Dedução e Lógica, traz a Turma da Mônica em situações para a criança usar a lógica e completar as frases junto de cada imagem ou responder às perguntas propostas. O segundo, intitulado Qual é a pergunta? traz um desafio para a criatividade e a linguagem: pensar qual é a pergunta que os personagens estão fazendo nas 40 cartas. Não tem resposta certa. Só tem que usar a imaginação. Assim como os outros dois, o livro-caixinha® Inventando Diálogos, tem 40 cartas da Turma da Mônica. Elas são divididas em dez grupos compostos por quatro cartas. Cada um desses grupos formam uma pequena história, com começo, meio e fim. A proposta é que a criança coloque as imagens na ordem e invente os diálogos dos personagens em cena, de maneira coerente com as ilustrações.

Uma avó antenada



Se antes as redes sociais eram direcionadas para os mais jovens, agora está atingindo públicos de todas as idades. E um dos nomes que têm feito sucesso nas redes é Maria Holanda Zenir, que tem atraído cada vez mais gente para seu perfil pela sua maneira bem humorada de mostrar o dia a dia de sua família. Além do universo feminino, ela, que é mãe de quatro filhos e tem nove netos, mostra a rotina da vida de uma típica avó nos EUA e dá dicas sobre diversos assuntos. O mais bacana é que ela mostra a visão de uma avó americana, com os costumes e as tradições do país onde vive. Quem quiser se divertir e acompanhar uma avó que incentiva a vaidade, o convívio com a família e dar boas risadas, basta seguir o perfil no Instagram @maria_holanda_zenir