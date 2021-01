Bia Bonemer diz que se dá bem com os companheiros dos pais Reprodução Internet

Publicado 18/01/2021 10:42 | Atualizado 18/01/2021 11:43

Rio - Bia Bonemer, uma das filhas de Fátima Bernardes e William Bonner, entrou na onda do "verdade x mentira" no Instagram e respondeu perguntas dos seguidores sobre seu relacionamento com os companheiros de seus pais.

"Verdade que você se dá super bem com a Natasha Dantas e o Túlio Gadelha?", perguntou um seguidor. "Verdade", respondeu Bia, que também contou que está se revezando nas casas de William Bonner e de Fátima Bernardes neste período de pandemia.

"Agora na pandemia passo uma semana na minha mãe e outra semana no meu pai", contou a jovem. Bia também contou que Fátima adora quando os filhos recebem amigos. "Ela ama, porque quando chamamos gente lá para casa é porque não vamos sair. Então, para ela é melhor ainda".