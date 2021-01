Caitlyn Jenner Reprodução/Instagram

18/01/2021

Rio - Para a surpresa dos fãs, Caitlyn Jenner, de 71 anos, é supostamente cotada para uma participação especial em "Sex And The City", agora que os produtores estão à procura de diversificar a série. De acordo com o portal "The Mirror", os produtores pretendem tornar o programa mais diversificado após a série e os filmes serem criticados por não serem inclusivos.



“Caitlyn tem sido uma referência na mídia de uma forma ou de outra por mais de 50 anos. Ela é realmente perfeita para uma participação", disse uma fonte ao jornal “Eles querem novos rostos para o programa, mas querem pessoas que os espectadores conheçam e se importem também”, completou.



A informação sobre Caitlyn acontece uma semana depois do anúncio do retorno da série. A nova história estará disponível no serviço de streaming do HBO Max e traz Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis no elenco. Sarah inclusive confirmou que Kim Cattrall não voltará e aproveitou para negar que há ressentimentos.



"Não. Eu não desgosto dela. Eu nunca disse isso. Nunca iria dizer isso. Samantha não faz parte dessa história. Mas ela sempre fará parte de nós. Não importa onde estejamos ou o que façamos”, escreveu ela em resposta a um fã nas redes sociais.