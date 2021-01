Tunico da Vila faz show online nesta quinta-feira, Dia de Combate Nacional à Intolerância Religiosa Guto Costa / Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 14:43

Rio - Tunico da Vila apresenta seu show online “Fases da Vida”, às 20 horas, em seu canal no YouTube. O show acontece nesta quinta-feira, 21, data em que é comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.

“Nesse show canto a origem africana do samba, histórias ancestrais do povo negro, mas é tempo de autocuidado, de cuidar do outro, tempo de rezar e de cantar para o mundo sobre respeito, precisamos respirar novos ares de respeito”, afirmou Tunico da Vila.

Tunico da Vila canta em seu show, músicas como “É dia de Rede no Mar”, “Madalena do Espírito Santo” e de temática negras como “Nos Caminhos de Um Só”, “Juremê, Juremá”, “Sino da Igrejinha” e “Iakalaiá”. O artista que possui vivências musicais em países africanos, participou do projeto de intercâmbio musical Palanca Negra no ano de 1985 e em shows e apresentações em Angola e Cabo Verde nos anos de 1998, 2002 e em 2019.