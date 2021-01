Meghan Markle Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 16:34 | Atualizado 18/01/2021 16:38

Rio - Thomas Markle, pai da atriz e duquesa Meghan Markle, planeja produzir um documentário sobre a vida da filha usando vídeos e fotos privados. Em entrevista ao jornal britânico "The Sun", o diretor de iluminação aposentado revelou que quer lançar o filme ainda este ano.



“Vai começar com a minha vida, minha família, meu amor por cinema e TV e como eu cheguei lá”, explicou. “Depois vai mostrar a minha vida com a Meghan, a criação dela, a época dela na escola até ir para a universidade e o início da carreira dela”, completou.