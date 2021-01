Antônia Fontenelle Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 19:16 | Atualizado 18/01/2021 19:53

Rio - A atriz Antônia Fontenelle resolveu falar sobre a aprovação do uso emergencial da CoronaVac, vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, nesta segunda-feira. Ao compartilhar uma foto da enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa vacinada no país, Fontenelle comentou o momento.

fotogaleria

Publicidade

"Essa senhora já havia sido cobaia da tal vacina há um tempo atrás, agora aparece novamente, pelo que entendi, usando pela terceira vez. Segundo alguns globais desempregados, com seus textos lacradores, 'trata-se da primeira mulher negra a tomar o imunizante e blá-blá-blá'", disse.



“Historia confusa da p***, por varios motivos, mas um deles nao posso deixar de citar. Qual a importância de enfatizar que essa senhora é negra? Qual a diferença? Essa gente é tão lixo, que nao percebe o fomento do racismo que acha que nao comete. Bom, para resumir essa ópera, quero dizer que vou aguardar os pretos, os brancos, os pardos e os albinos tomarem essa p***. Depois, decido se tomo ou nao. E garanto que esse post não é político, ele é responsável e coerente, e quem quiser achar o contrário, f***-se", completou.