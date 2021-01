Solange Gomes Reprodução

18/01/2021

O "Domingo Legal" está completando quase três décadas no SBT. Solange Gomes, uma das principais figuras da história do programa, fez uma homenagem ao dominical e aproveitou para, também, desabafar sobre sua situação com a emissora.

No Instagram, Solange falou do misto de sentimentos em ver a atração completando tantos anos na TV. "O programa que trabalhei e me deixou famosa está completando 28 anos no ar. Muita alegria poder fazer parte dessa história de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, vem o saudosismo e a tristeza, e por dois motivos", disse a ex-musa da banheira do Gugu.



Em seguida, Solange explicou os motivos pelo qual se disse triste. "Por dois motivos: Gugu não está mais aqui conosco para comemorar a data. O outro motivo é nunca mais ter sido convidada pela atração dominical para participar e isso não se limita somente ao Domingo Legal, se estende também à outros programas do SBT. Visto que outros personagens que foram elenco comigo e até então estavam esquecidos da grande mídia, participam de atrações da casa. Motivo? Não sei".



Por fim, ela questiona se todos estão cientes da situação. "Será que o generoso e grande ídolo Silvio Santos e suas filhas sabem disso?".