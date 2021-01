Camila Pitanga posa toda produzida: ’pronta pra vacina’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 07:58

Rio - Camila Pitanga, de 43 anos, postou no Instagram uma foto em que aparece toda produzida. A atriz fez uma brincadeira com a vacina contra o coronavírus e disse que estava toda arrumada para ser vacinada. "Eu chegando no postinho pronta para receber a minha vacina no braço", escreveu Camila na legenda da foto.

Os fãs se divertiram com a postagem. "Mas vai assim? Arrasando?", perguntou uma seguidora. "Fecha o comércio. Arrasa quarteirão. De largar a família", brincou um seguidor. "Dá até pena furar esse bracinho lindo", brincou outra pessoa.

Camila Pitanga e sua filha, Antônia, de 12 anos, contraíram Malária em agosto do ano passado. Ela procurou o SUS para o tratamento e elogiou o atendimento que recebeu.

"Os resultados dos exames sairam dando positivo para malária. Eu e minha filha. Uma doença que ainda existe, é curável, mas precisa de cuidados. O tratamento é gratuito. Faço cá meus votos de gratidão a todas e todos agentes de saúde, que além de estarem na trincheira nessa luta contra a covid-19, estão aí atendendo inúmeras outras demandas com seu profissionalismo em meio a condições e incertezas muito grandes", disse Camila Pitanga na ocasião.