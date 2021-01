Maria Flor posta vídeo revoltada com governo Bolsonaro Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 19/01/2021 09:22 | Atualizado 19/01/2021 09:44

São Paulo - Um vídeo publicado por Maria Flor viralizou no Twitter nesta segunda-feira. Nele, a atriz se mostra revoltada com a situação do país e com o governo Bolsonaro. Ela diz que, por muito menos, Dilma Rousseff sofreu impeachment em 2016. "O que, no meu c*, na minha buce**, são pedaladas fiscais [crime pelo qual a ex-presidente foi acusada]?".

"Agora, o Bolsonaro, o homem tá lá há dois anos. Quer que eu te diga o que ele já tentou fazer?", questiona a atriz, citando "interferência na Polícia Federal, milícia, o filho dele colocou um monte de gente fantasma pra trabalhar no gabinete no Rio de Janeiro, o homem deixou faltar oxigênio em Manaus e as pessoas morreram, o homem fez pouco caso da pandemia".

"Agora, Rodrigo Maia [presidente da Câmara dos Deputados] não sabe se vai impitimar! 'Não, ainda não mandei' [imitando Maia]'. Você, sinceramente, tome juízo nessa sua cabeça, você faça alguma coisa! A grande oportunidade que você tinha era votar essa porr* desse Impeachment", continua Maria, que logo traz uma nova reflexão: "Daí a gente vai ficar com aquele Mourão [vice-presidente], o que a gente vai fazer com aquele homem? Nada!".

"2021, brother! Por que ainda estamos com esse governo, cheio de militar, de homem velho, branco, escrot* que não vê o outro, que deixa a gente morrer", continua. "A revolta está em mim, que eu não consigo mais viver de tanta revolta que eu tenho! Quero rasgar minha roupa e sair pelada, não sei o que eu quero fazer!", finalizou a atriz.

